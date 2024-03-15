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棒球／美國大學球隊單場投出10次觸身球 平NCAA紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
維克森林大學投手群單場投出10次觸身球。 截圖自影片畫面
維克森林大學投手群單場投出10次觸身球。 截圖自影片畫面

美國NCAA棒球維克森林大學與卡羅萊納海岸大學近日交手，維克森林投手群全場投出10次觸身球和9次保送，終場以9：17輸球。外媒《Codify》指出，維克森林單場砸對手10次，追平NCAA單場最多觸身球紀錄。

維克森林先發投手謝諾斯基（Ben Shenosky）只拿到1出局數，就投出3次觸身球和2次保送，失4分。第2任投手強斯頓（Zach Johnston）投1.2局丟2次觸身球，失1分。第3任投手阿里奧拉（Joe Ariola）0.2局投2次觸身球、1次保送和1次暴投，失3分。

第4任投手寇西（Andrew Koshy）、第5任投手斯特拉姆（Levi Strahm）和第6任投手格瓦斯（Paul Gervase）各投出1觸身球。維克森林大學全場派出9名投手，總共10次觸身、9次保送，失17分有16分是自責。

維克森林大學總教練沃特（Tom Walter）賽後無奈表示，「輸球不好，我們送出這麼多保送上壘也不好。」

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