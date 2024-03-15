中職／悍將6月與日職北方王者聯名 大巨蛋主場辦「悍將中學」

富邦悍將隊公布上半季8檔主題日，4月3、4日將在新莊棒球場進行主場開幕戰「GO STRONGER 夠悍」主題日揭開序幕，眾所矚目的5月25、26日台北大巨蛋富邦悍將主場，將舉辦經典定番「悍將中學」主題日，6月15、16日首度與日職太平洋聯盟及人氣球隊合作，「北方王者」跨界聯名，上半季27場新莊主場售票，將於3月19日起開放家族會員優先購票，22日全面開賣。

悍將4月3、4日「GO STRONGER 夠悍」主場開幕戰，將有精彩主題活動與物超所值的年度口號主題球衣熱區進場贈品，另有悍將特色應援小物；4月13、14日「小小世界」邀請到深受小朋友們喜愛的《粉紅豬小妹》佩佩豬帶着弟弟喬治，還有復古又童趣的攤位遊戲，讓大人小孩都能在春季的午後一起享受小小世界的童趣。

4月27、28日「重裝戰將」換上帥氣勁裝，和全副武裝的悍將一起踏上戰場，油門催動上揚的指針與熱血的賽事，激發速度與冠軍渴望。5月11、12日「浪漫事務所」開張，悍將換上迷人紳裝造型，製造浪漫的邂逅，讓你心臟爆擊的不只有外型與影像小卡。

5月25、26日富邦悍將前進台北大巨蛋主場舉辦年度定番「悍將中學」主題日，創校七年來的首度校外教學，除了全新的看球體驗，還有精彩萬分的賽後演唱會；6月1、2日為「萌萌PET隊」集合，跟你一同探索充滿可愛動物元素的活動，還有讓萌寵家人展現才華與活力的專屬的挑戰，主題日兩天將推出「寵物同樂席」。大巨蛋與寵物特別席位售票方法將於活動前另行公告。

富邦悍將隊公布上半季8檔主題日。圖／富邦悍將隊提供

6月10日「有好市集」在端午佳節登場，為家人們準備了充滿歡樂和美味的熱鬧盛會，還有各式場邊互動攤位。「わくわく日本祭」在6月15、16日上半季壓軸登場，悍將首度與日職太平洋聯盟及人氣球隊合作，「北方王者」跨界聯名推出一系列精彩活動，還有換上日系可愛服裝的Fubon Angels帶來日式祭典。

悍將上半季27場新莊主場賽事門票，將於3月19日起依序開放家族會員於「富邦悍將售票網、富邦悍將售票APP」優先購票，22日中午12點半起於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣，「GO STRONGER 夠悍」開幕系列戰內野熱區及熱力區採特殊套票方式販售，5月24到26日大巨蛋主場賽事將另行公告售票資訊。