快訊

周子瑜才買高雄上億豪宅！爸媽遭爆入手台北新房 建商低調證實

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

韓韶禧突po這照片 粉絲大驚：柳俊烈情侶款？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將6月與日職北方王者聯名 大巨蛋主場辦「悍將中學」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊公布上半季8檔主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布上半季8檔主題日。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊公布上半季8檔主題日，4月3、4日將在新莊棒球場進行主場開幕戰「GO STRONGER 夠悍」主題日揭開序幕，眾所矚目的5月25、26日台北大巨蛋富邦悍將主場，將舉辦經典定番「悍將中學」主題日，6月15、16日首度與日職太平洋聯盟及人氣球隊合作，「北方王者」跨界聯名，上半季27場新莊主場售票，將於3月19日起開放家族會員優先購票，22日全面開賣。

悍將4月3、4日「GO STRONGER 夠悍」主場開幕戰，將有精彩主題活動與物超所值的年度口號主題球衣熱區進場贈品，另有悍將特色應援小物；4月13、14日「小小世界」邀請到深受小朋友們喜愛的《粉紅豬小妹》佩佩豬帶着弟弟喬治，還有復古又童趣的攤位遊戲，讓大人小孩都能在春季的午後一起享受小小世界的童趣。

4月27、28日「重裝戰將」換上帥氣勁裝，和全副武裝的悍將一起踏上戰場，油門催動上揚的指針與熱血的賽事，激發速度與冠軍渴望。5月11、12日「浪漫事務所」開張，悍將換上迷人紳裝造型，製造浪漫的邂逅，讓你心臟爆擊的不只有外型與影像小卡。

5月25、26日富邦悍將前進台北大巨蛋主場舉辦年度定番「悍將中學」主題日，創校七年來的首度校外教學，除了全新的看球體驗，還有精彩萬分的賽後演唱會；6月1、2日為「萌萌PET隊」集合，跟你一同探索充滿可愛動物元素的活動，還有讓萌寵家人展現才華與活力的專屬的挑戰，主題日兩天將推出「寵物同樂席」。大巨蛋與寵物特別席位售票方法將於活動前另行公告。

富邦悍將隊公布上半季8檔主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布上半季8檔主題日。圖／富邦悍將隊提供

6月10日「有好市集」在端午佳節登場，為家人們準備了充滿歡樂和美味的熱鬧盛會，還有各式場邊互動攤位。「わくわく日本祭」在6月15、16日上半季壓軸登場，悍將首度與日職太平洋聯盟及人氣球隊合作，「北方王者」跨界聯名推出一系列精彩活動，還有換上日系可愛服裝的Fubon Angels帶來日式祭典。

悍將上半季27場新莊主場賽事門票，將於3月19日起依序開放家族會員於「富邦悍將售票網、富邦悍將售票APP」優先購票，22日中午12點半起於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣，「GO STRONGER 夠悍」開幕系列戰內野熱區及熱力區採特殊套票方式販售，5月24到26日大巨蛋主場賽事將另行公告售票資訊。

Fubon Angels 喬治 富邦悍將

延伸閱讀

中職／史上首場突破僵局制 龍隊結束連18局掛零和悍將打平

中職／桃猿「客座」主場開賣時間曝光 天母非全猿主場

日職／陽岱鋼金髮亮相再展魅力 監督笑說沒看過這麼多媒體

中職／潘威倫大巨蛋引退 周思齊、林智勝將跟進？

相關新聞

中職／「飯店時期」兄弟現役剩6人 因陳子豪血脈還有多年可期

周思齊將在今年球季結束後告別選手生涯，中信兄弟球團今天下午為他舉辦引退記者會，穿過兄弟象隊球衣、戴過5H球帽的現役選手即...

中職／舊6隊時期僅紙上談兵 例行賽首見三地開打考驗遙控器

中華職棒官辦熱身賽將在明天迎接三地開打，焦點賽事為台北大巨蛋中信兄弟與味全龍隊之戰，熱身賽三地開打並非首見，但等時序到了...

MLB／鄭宗哲跑回新秀對抗賽第1分 電子好球帶也有他

大聯盟首次舉辦的「新秀對抗賽（Spring Breakout）」今天開打，海盜與金鶯隊之戰，台灣好手鄭宗哲不僅留下出賽紀...

棒球／美國大學球隊單場投出10次觸身球 平NCAA紀錄

美國NCAA棒球維克森林大學與卡羅萊納海岸大學近日交手，維克森林投手群全場投出10次觸身球和9次保送，終場以9：17輸球。外媒《Codify》指出，維克森林單場砸對手10次，追平NCAA單場最多觸身球

中職／悍將6月與日職北方王者聯名 大巨蛋主場辦「悍將中學」

富邦悍將隊公布上半季8檔主題日，4月3、4日將在新莊棒球場進行主場開幕戰「GO STRONGER 夠悍」主題日揭開序幕，...

中職／史上首場突破僵局制 龍隊結束連18局掛零和悍將打平

中職官辦熱身賽開打第2天，富邦悍將隊首次亮相，在斗六球場對決味全龍隊，雙方形成投手戰，打完正規9局都未得分，進入史上首場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。