中職／「飯店時期」兄弟現役剩6人 因陳子豪血脈還有多年可期

周思齊將在今年球季結束後告別選手生涯，中信兄弟球團今天下午為他舉辦引退記者會，穿過兄弟象隊球衣、戴過5H球帽的現役選手即將再少一人，儘管球隊已經走入歷史逾10年，但因陳子豪在18歲之齡進入球隊，兄弟象血脈還有望延續10年。

兄弟象為職棒創始球隊之一，隊史從1990到2013年，曾披過兄弟象隊戰袍至今仍然現役的選手剩下6人，包括周思齊、王勝偉、陳鴻文、張志豪、黃鈞聲、陳子豪。

周思齊的職棒生涯2004年從誠泰隊起步，2008年爆發米迪亞假球事件，整支球隊沒了，周思齊在亂世之中屹立不搖，從小就是象迷的他經特別選秀開啟新篇章，從兄弟象待到中信兄弟，從「飯店時期」到「金控時期」，今年將是他在這支球隊的第16個球季。

兄弟象隊2013年季後轉賣，參與亞職大賽熱身賽成為球隊的告別賽，陳子豪當年以菜鳥之姿與會，如今可能扮演兄弟象血脈最後的延續希望。本報資料照片

隨著官大元去年季後引退、周思齊也即將為選手生涯畫上句點，兄弟象成員再少一人，而王勝偉4月1日將滿40歲，再來是38歲陳鴻文、36歲張志豪、35歲黃鈞聲，選手生涯都已漸日暮，但因為陳子豪的存在，讓兄弟象血脈的延續還有多年可期。

以「兄弟象」名義所參與的最後一次選秀為2013年底選秀，第一輪挑選鄭凱文，但不久球隊即轉手中信，鄭凱文並未穿過兄弟象球衣，實際上的末代班底為2013年季中高中生選秀入隊的陳子豪，當時進入球隊年僅18歲，如今也才28歲。