中職／夠猛！猛登4.2局7K失2分 兄弟機關槍射倒郭俊麟

中華職棒官辦熱身賽第二天，中信兄弟隊首次亮相就展現長打能力，全場狂敲15支安打，其中5支二壘打，先發投手猛登更是展現4.2局失2分的好投，飆出7次三振，率領兄弟以7：2擊敗統一獅隊，搶下首勝。

猛登今天球速落在147、148公里左右，局局都有三振，最大亂流在2局下，單局被敲3支安打，其中包含2出局後被黃勇傳敲出的右外野兩分砲；猛登最終以76球投完4.2局，雖被敲5支安打，但也有7次三振，另有1次四壞保送，丟掉2分，防禦率3.86。

雖然2局下丟掉2分處於1：2落後，但兄弟打線很快還以顏色，3局上開局連3安打回1分，接著又靠推進、詹子賢適時安打，攻下2分超前比數。

5局上兄弟又是3支安打攻下2分，曾頌恩、詹子賢的安打各有1分打點，6局上則是周思齊在2出局、一壘有人時上場代打，發揮選球功力四壞保送上壘，下一棒岳政華在得點圈有人時敲安，再添1分。

兄弟全場安打連連，5支二壘打外還有1支三壘打，詹子賢3打數全敲安，包含2支二壘打，中間就退場休息，另外王威晨、江坤宇、岳東華、岳政華也都敲出2支安打。