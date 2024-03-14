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中職／啦啦隊潔西情人節放大絕與小老虎合影 網呼沒人比得上

聯合新聞網／ 綜合報導
Fubon Angels潔西與小老虎合影。擷圖自IG
Fubon Angels潔西與小老虎合影。擷圖自IG

中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員潔西Jessy，應景於今天白色情人節po文，祝福粉絲「情人節快樂」，不過，這個照片與影片可不得了，竟是與一隻小老虎合影，甚至還與有小老虎互動的影片，讓人覺得可愛，但與小老虎合照仍讓網友直呼，沒人比得上。

隨著中華職棒球季即將開打，各球團啦啦隊近期都在爭取曝光機會，特別今天白色情人節，不少啦啦隊員也紛紛po文分享祝福，其中IG擁有5.6萬粉的潔西，不忘給粉絲福利，上傳與小老虎互動的畫面，還露出胸部北半球事業線，相當吸睛。

這影片應該是在國外動物園拍攝，前Fubon Angels隊長卡卡還特別留言，「整個畫面我完全被可愛」；也有網友說，「好勇敢喔你」、「帶回家養吧」、「老虎感覺很乖欸，完全沒有凶猛的樣子」。

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