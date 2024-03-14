中職／啦啦隊菲菲情人節太有誠意 分享6女同框比基尼超震撼

樂天桃猿啦啦隊新賽季少了人氣成員林襄，但依舊有許多看點。今天是白色情人節，「回眸女神」菲菲曬出與隊友們出遊的美照，她在雪地只穿著藍色比基尼背對鏡頭，逆天長腿和蜜桃臀一覽無遺，吸引大批網友朝聖，隊友孟潔還留言，「太有誠意了（牛鼻血)」。

近日菲菲與成員到北海道旅遊，她一共分享6張美照，圖中可見她身穿藍色比基尼，拿著紅酒，看起來相當自在，畫面也十分養眼。第三張照片更是6位女神齊聚一堂，由左至右依序是啦啦隊成員Yuri、琳妲、菲菲、團長Rina、副舞蹈總監小帆及主持人沐妍。

菲菲穿著比基尼背對鏡頭，展現火辣身材。 截圖自菲菲IG

貼文一出吸引大批網友按愛心，紛紛留言寫道，「菲菲情人節快樂」、「鼻血噴光」、「仙女團太辣」、「性感菲菲」、「可以加入妳們嗎？」

菲菲今年2月被爆出私接活動，不少球迷擔心她是否會留隊。不過事發後她仍照常發布貼文，並在2月底分享自己拍攝新賽季宣傳照的畫面，間接宣布自己會留在啦啦隊。