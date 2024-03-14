快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／啦啦隊菲菲情人節太有誠意 分享6女同框比基尼超震撼

聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右依序是啦啦隊成員Yuri、琳妲、菲菲、團長Rina、副舞蹈總監小帆及主持人沐妍。 截圖自菲菲IG
由左至右依序是啦啦隊成員Yuri、琳妲、菲菲、團長Rina、副舞蹈總監小帆及主持人沐妍。 截圖自菲菲IG

樂天桃猿啦啦隊新賽季少了人氣成員林襄，但依舊有許多看點。今天是白色情人節，「回眸女神」菲菲曬出與隊友們出遊的美照，她在雪地只穿著藍色比基尼背對鏡頭，逆天長腿和蜜桃臀一覽無遺，吸引大批網友朝聖，隊友孟潔還留言，「太有誠意了（牛鼻血)」。

近日菲菲與成員到北海道旅遊，她一共分享6張美照，圖中可見她身穿藍色比基尼，拿著紅酒，看起來相當自在，畫面也十分養眼。第三張照片更是6位女神齊聚一堂，由左至右依序是啦啦隊成員Yuri、琳妲、菲菲、團長Rina、副舞蹈總監小帆及主持人沐妍。

菲菲穿著比基尼背對鏡頭，展現火辣身材。 截圖自菲菲IG
菲菲穿著比基尼背對鏡頭，展現火辣身材。 截圖自菲菲IG

貼文一出吸引大批網友按愛心，紛紛留言寫道，「菲菲情人節快樂」、「鼻血噴光」、「仙女團太辣」、「性感菲菲」、「可以加入妳們嗎？」

菲菲今年2月被爆出私接活動，不少球迷擔心她是否會留隊。不過事發後她仍照常發布貼文，並在2月底分享自己拍攝新賽季宣傳照的畫面，間接宣布自己會留在啦啦隊。

啦啦隊

相關新聞

日職／陽岱鋼金髮亮相再展魅力 監督笑說沒看過這麼多媒體

37歲旅外老將陽岱鋼重返日職，加入二軍新軍Oisix新潟Albirex隊，今天舉行入團記者會，他穿上橘色球衣亮相，強調新...

中職／放棄啦啦隊了嗎？藏3個月新身分 李多慧竟成韓文老師

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣飆漲，就算是職棒休賽季，仍話題不斷，不過她已3個月沒來台灣，與樂天桃猿隊的合約將到期，動向備受各界關注。她尚未宣布是否繼續在台灣當啦啦隊，近日則公布新身分，將與線上教

中職／桃猿「客座」主場開賣時間曝光 天母非全猿主場

樂天桃猿隊今年開季前6場主場賽事將移師雙北，其中在新莊、天母3場主場賽事將在3月21日起預售，23日全面開賣，開幕戰在新...

中職／啦啦隊菲菲情人節太有誠意 分享6女同框比基尼超震撼

樂天桃猿啦啦隊新賽季少了人氣成員林襄，但依舊有許多看點。今天是白色情人節，「回眸女神」菲菲曬出與隊友們出遊的美照，她在雪地只穿著藍色比基尼背對鏡頭，逆天長腿和蜜桃臀一覽無遺，吸引大批網友朝聖，隊友孟潔

中職／黃甘霖上街為雄鷹拜票 警察也搖下車窗揮手力挺

台鋼雄鷹隊迎接隊史第一個一軍球季，今天進行第3波「高雄人挺高雄隊」活動，外野守備兼跑壘教練黃甘霖擔任主角，在澄清路、自由...

中職／台鋼啦啦隊一粒爆紅讓葉保弟應援舞成神曲 網：與炸裂陳子豪齊名

台鋼雄鷹啦啦隊剛成軍就獲得不少關注，近日許多球迷在網路上分享球員葉保弟的應援舞蹈，人氣成員一粒也在個人IG示範如何跳葉保弟應援舞，不少網友直呼根本是新一代中職神曲，網友大呼，「北有丹丹范國宸、中有峮峮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。