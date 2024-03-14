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中職／放棄啦啦隊了嗎？藏3個月新身分 李多慧竟成韓文老師

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣飆漲，就算是職棒休賽季，仍話題不斷，不過她已3個月沒來台灣，與樂天桃猿隊的合約將到期，動向備受各界關注。她尚未宣布是否繼續在台灣當啦啦隊，近日則公布新身分，將與線上教學公司合作，成為韓語老師。

李多慧大學就讀觀光中文系，來台前就會說一點中文，她先前也分享自己用功學中文的模樣。近期她與台灣韓語老師共同策劃課程，每單元10到15分鐘，總共約6小時，除教導基礎韓語和實用旅遊會話外，還分享私房南韓觀光景點及美食，課程預計在6月開始募資。據《華視新聞》報導，李多慧開心地說，「希望大家喜歡我的新身分多慧老師，謝謝。」

李多慧是否與樂天桃猿續約仍是未知數，她先前曾在IG小號發文寫道，「有趣的事正在發生，我們快點見面吧。」網友從照片中的紅色衣服猜測，明年不是在桃猿就是味全龍隊，日前有媒體指出，味全龍啦啦隊經紀人與她在南韓見面，樂天球團昨天回應：「多慧的合約目前還在洽談中，如果有消息會向大家公佈。」

啦啦隊 李多慧

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