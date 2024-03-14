日職／陽岱鋼金髮亮相再展魅力 監督笑說沒看過這麼多媒體

37歲旅外老將陽岱鋼重返日職，加入二軍新軍Oisix新潟Albirex隊，今天舉行入團記者會，他穿上橘色球衣亮相，強調新球季全力以赴，笑談對新潟的印象。

陽岱鋼2021年結束和巨人隊5年合約，赴美打過獨立聯盟湖國碼頭犬、高點搖椅隊，也曾效力澳洲職棒布里斯本俠盜隊，今年重返日本加入這支新球隊，隸屬二軍東部聯盟。

陽岱鋼過去在日職擁有高人氣，頂著一頭金髮再度成為焦點，他說：「很開心加入Oisix新潟，會竭盡全力幫助球隊。」

日本火腿隊二軍監督稻葉篤紀去年季後連絡陽岱鋼，希望二軍賽事更受矚目，成為他重返日職的重要原因，陽岱鋼也說：「 過去日職期間曾在新潟打了很多比賽，印象最深是球場設施和食物。」

Oisix新潟Albirex監督橋上秀樹在球員時期打過養樂多、日本火腿隊，2005年起轉任日職教練，待過多支球隊，今天看到媒體大陣仗，笑說：「這麼多記者來採訪還是第一次，再次感受陽岱鋼的魅力，我對他的期望很高，希望他的言語、和態度都能成為好榜樣。」