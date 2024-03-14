中職／6隊全插旗 開季大巨蛋天天比賽

中華職棒新球季將於30日開打，桃園棒球場到開季前半個月草皮還是光禿禿，樂天桃猿隊昨天宣布開季前6場主場移到雙北，其中3場入主台北大巨蛋；中職今年開季前7天賽事，天天有巨蛋，爭搶新球場紅利，中信兄弟隊更占6場。

桃園棒球場去年季後針對排水、照明、外野看台進行整修工程，但草皮生長時間趕不上開季，樂天球團表示，確定將31日球隊主場開幕戰改到新莊球場舉行，4月3、4日移至天母球場、5到7日改至大巨蛋。

中職原有30場賽事安排在大巨蛋，味全龍隊10場主場、兄弟8場，台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場，再加上猿隊3場，6隊本季全數插旗大巨蛋。

大巨蛋場次提升到33場，兄弟加上作客出賽26場，頻繁程度宛如主場，從30日龍、猿隊在大巨蛋開幕戰點燃戰火起算，開季前7天賽程都有巨蛋，兄弟從31日起一路在巨蛋待到4月7日。

猿隊前6場來不及在桃園開打，4月16日後的主場賽程安排，甚至可能5月才回桃園，領隊川田喜則說：「需要配合桃園市府和聯盟的配套措施，驗收後場勘，才能決定可在桃園開打。」

中職秘書長楊清瓏表示，聯盟有訂立棒球場審查準則，等到桃市府驗收完成，聯盟收到通知後會立即啟動棒球場審查，「測試賽是必然要去做的，才知道是不是有可以更完美的地方。」