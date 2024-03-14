聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／6隊全插旗 開季大巨蛋天天比賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中華職棒新球季將有33場賽事安排在大巨蛋。 聯合報系資料照
中華職棒新球季將有33場賽事安排在大巨蛋。 聯合報系資料照

中華職棒新球季將於30日開打，桃園棒球場到開季前半個月草皮還是光禿禿，樂天桃猿隊昨天宣布開季前6場主場移到雙北，其中3場入主台北大巨蛋；中職今年開季前7天賽事，天天有巨蛋，爭搶新球場紅利，中信兄弟隊更占6場。

桃園棒球場去年季後針對排水、照明、外野看台進行整修工程，但草皮生長時間趕不上開季，樂天球團表示，確定將31日球隊主場開幕戰改到新莊球場舉行，4月3、4日移至天母球場、5到7日改至大巨蛋。

中職原有30場賽事安排在大巨蛋，味全龍隊10場主場、兄弟8場，台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場，再加上猿隊3場，6隊本季全數插旗大巨蛋。

大巨蛋場次提升到33場，兄弟加上作客出賽26場，頻繁程度宛如主場，從30日龍、猿隊在大巨蛋開幕戰點燃戰火起算，開季前7天賽程都有巨蛋，兄弟從31日起一路在巨蛋待到4月7日。

猿隊前6場來不及在桃園開打，4月16日後的主場賽程安排，甚至可能5月才回桃園，領隊川田喜則說：「需要配合桃園市府和聯盟的配套措施，驗收後場勘，才能決定可在桃園開打。」

中職秘書長楊清瓏表示，聯盟有訂立棒球場審查準則，等到桃市府驗收完成，聯盟收到通知後會立即啟動棒球場審查，「測試賽是必然要去做的，才知道是不是有可以更完美的地方。」

兄弟 大巨蛋 桃園

延伸閱讀

T1聯盟／籃球不缺席！ 特攻攜戰神4月13、14日攻戰大巨蛋

中職／4月3日三地開打都在雙北 史上首見盛宴提前開席

中職／1/11才開工！整修工程時間表曝光 桃園主場減6牽動廣

中職／全猿主場異地重現？川田喜則喚猿迷：多多進場

相關新聞

中職／陳傑憲首局首打席轟出紀錄 龍2捕手挨砸

中華職棒官辦熱身賽今天開打，味全龍與統一獅隊在台南主場交手，首局首打席陳傑憲就從王維中手中敲出本季熱身賽首轟，潘傑楷也在...

中職／4月3日三地開打都在雙北 史上首見盛宴提前開席

雙北球迷準備迎接棒球盛宴。樂天桃猿隊因桃園主場備戰不及，今天決定將開季前6戰「移地」開打，其中4月3日、4日的比賽從桃園...

中職／1/11才開工！整修工程時間表曝光 桃園主場減6牽動廣

樂天桃猿隊今年開季前6場主場賽事無法在桃園棒球場舉行，延伸費用如何分擔？是否違約？仍有待猿隊與桃園市政府確認。至於場地來...

中職／浪猿回桃時間表？桃猿領隊：等驗收後場勘後再決定

樂天桃猿隊因桃園棒球場施工後趕不上開季，前6戰必須更換場地，今天召開記者會確認將移往新莊、天母、台北大巨蛋舉行，至於4月...

中職／6隊全插旗 開季大巨蛋天天比賽

中華職棒新球季將於30日開打，桃園棒球場到開季前半個月草皮還是光禿禿，樂天桃猿隊昨天宣布開季前6場主場移到雙北，其中3場...

棒球／日本春季甲子園18日開幕 睽違5年開放選手練習

日本年度高中棒球盛會春季甲子園將於3月18日開幕，過去因COVID-19疫情未開放選手先行入場的「甲子園練習」，今天睽違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。