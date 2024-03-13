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中職／陳傑憲首局首打席轟出紀錄 龍2捕手挨砸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職官辦熱身賽首戰，統一獅隊陳傑憲首局首打席開轟。圖／統一獅隊提供
中職官辦熱身賽首戰，統一獅隊陳傑憲首局首打席開轟。圖／統一獅隊提供

中華職棒官辦熱身賽今天開打，味全龍統一獅隊在台南主場交手，首局首打席陳傑憲就從王維中手中敲出本季熱身賽首轟，潘傑楷也在3局下補上三分砲，最終獅隊就以6：0擊敗去年冠軍。

「龍王」王維中今天先發登板，1局下投出的第7球挨轟，陳傑憲將球掃到右外野全壘打牆外，形成陽春砲，1出局後被陳重廷敲出二壘打，後續回穩未失分；2局下則是連2K後被連敲2安，丟掉1分，好在後續解決陳傑憲止血。

陳傑憲這發首局首打席全壘打，是個人生涯在熱身賽第一次，中職熱身賽自2006年有紀錄以來，曾在首局首打席開轟的只有2006年的陳致遠、黃龍義，陳致遠同樣是在首戰開轟。

王維中投到3局下2出局後出現四壞保送，用球數來到64球，龍隊換上莊玉彬接手，結果被連敲2安，包含潘傑楷的三分砲，其中一分記在王維中帳上，王維中總計2.2局被敲1支安打，丟掉3分。

獅隊洋投凱力士先發4局僅被龍隊敲出1支安打，另有3次三振、1次四壞，沒有掉分，5局上宋文華登板後險象環生，2局被敲4支安打外，還對劉時豪投出頭部觸身球，好在劉時豪當下立刻站起身表明無大礙，保險起見仍被換下場。

7局接手的鄭副豪又砸中龍隊第二任捕手林辰勳的頭部，差點引發爭議，林辰勳一度倒地，但隨後自行退場休息，由魏全接手。

中職官辦熱身賽首戰，統一獅隊潘傑楷敲三分砲。圖／統一獅隊提供
中職官辦熱身賽首戰，統一獅隊潘傑楷敲三分砲。圖／統一獅隊提供
中職官辦熱身賽首戰，統一獅隊先發投手凱力士。圖／統一獅隊提供
中職官辦熱身賽首戰，統一獅隊先發投手凱力士。圖／統一獅隊提供

劉時豪 味全龍 潘傑楷 王維中 統一獅 陳傑憲 陳重廷

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