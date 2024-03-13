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棒球／傳辜仲諒600億買大巨蛋？ 遠雄：目前自營

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
傳中信慈善基金會董事長辜仲諒欲買下大巨蛋經營權。 聯合報系資料照
傳中信慈善基金會董事長辜仲諒欲買下大巨蛋經營權。 聯合報系資料照

台北大巨蛋去年底完工啟用，日前舉辦中日職交流賽也頗受好評，今傳出遠雄欲將經營權出售給中信慈善基金會董事長辜仲諒，辜將斥資600億收購，股東甚至包含藝人周杰倫。對此，遠雄則表示，目前仍以自營為主，沒要出售經營權。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，依BOT契約規範對於股權轉讓都有一定規範，不管巨蛋公司、遠雄集團做任何決定，都會以符合契約規範為前提。

楊舜欽說，大巨蛋營運後，確實有很多團體、企業來接觸，但遠雄目前沒有這樣的規畫，目前還是會朝自營方向，會按契約把大巨蛋經營好，提供市民、球迷最好的服務。

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