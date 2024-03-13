T1聯盟／雄鷹洋投後勁開球 台鋼大家族本周合體 

台南台鋼獵鷹隊本周末16、17日將舉辦「BEST ONE」主題周，以TSG台鋼集團為發想，因此台鋼大家庭台鋼雄鷹職業棒球隊、台南市台灣鋼鐵足球俱樂部以及Wing Stars即將合體，特別邀請南市台鋼副隊長陳威全、雄鷹洋投後勁到場開球。

獵鷹球團表示，16日特別邀請南市台鋼副隊長陳威全擔任開球嘉賓，陳威全除了是在地台南人以外，並多次入選國家隊為國征戰，而南市台鋼更是企甲足球聯賽四連霸的隊伍，希望藉此傳遞勝利的因子。

17日則安排台鋼雄鷹洋將投手後勁開球，2022年球季專任救援投手，曾入選CPBL明星賽，該年以36次救援成功獲得救援王，期待有後勁的加持讓獵鷹在賽季尾聲拉尾盤，直闖季後賽。

本周「鷹援吶喊區」除了有Wing Stars圍繞在該區，陪著鷹援軍們一起支援收贏以外，還有金恩同款「鷹」王冠，一起戴王冠成為場邊的鷹援之王。而全、少、半糖區域將可獲得「鷹」援手環，快來一起點亮台南主場。

另外Wing Stars年度主視覺應援毛巾及「清純精靈」朴旻曙應援毛巾將於周末主場2F鷹SHOP搶先開賣，「最強外掛」安芝儇應援毛巾也將再次開放販售，數量有限，售完為止。消費滿額將有機會獲得「辣個男人」雄鷹總教練洪一中簽名球，超優BEST好禮等你來收藏。