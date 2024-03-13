快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

T1聯盟／雄鷹洋投後勁開球 台鋼大家族本周合體 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼雄鷹隊洋投後勁將為獵鷹隊開球。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋投後勁將為獵鷹隊開球。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

台南台鋼獵鷹隊本周末16、17日將舉辦「BEST ONE」主題周，以TSG台鋼集團為發想，因此台鋼大家庭台鋼雄鷹職業棒球隊、台南市台灣鋼鐵足球俱樂部以及Wing Stars即將合體，特別邀請南市台鋼副隊長陳威全、雄鷹洋投後勁到場開球。

獵鷹球團表示，16日特別邀請南市台鋼副隊長陳威全擔任開球嘉賓，陳威全除了是在地台南人以外，並多次入選國家隊為國征戰，而南市台鋼更是企甲足球聯賽四連霸的隊伍，希望藉此傳遞勝利的因子。

17日則安排台鋼雄鷹洋將投手後勁開球，2022年球季專任救援投手，曾入選CPBL明星賽，該年以36次救援成功獲得救援王，期待有後勁的加持讓獵鷹在賽季尾聲拉尾盤，直闖季後賽。

本周「鷹援吶喊區」除了有Wing Stars圍繞在該區，陪著鷹援軍們一起支援收贏以外，還有金恩同款「鷹」王冠，一起戴王冠成為場邊的鷹援之王。而全、少、半糖區域將可獲得「鷹」援手環，快來一起點亮台南主場。

另外Wing Stars年度主視覺應援毛巾及「清純精靈」朴旻曙應援毛巾將於周末主場2F鷹SHOP搶先開賣，「最強外掛」安芝儇應援毛巾也將再次開放販售，數量有限，售完為止。消費滿額將有機會獲得「辣個男人」雄鷹總教練洪一中簽名球，超優BEST好禮等你來收藏。

台南台鋼獵鷹 台鋼雄鷹 明星賽

延伸閱讀

中職／官大元4月4日大巨蛋引退 18號球衣已無縫接軌給洋投

中職／悍將咬下雄鷹 自辦熱身賽已奪10勝

中職／不藏了！韓國美女安芝儇 透露最喜歡台鋼雄鷹的人是他

中職／豪勁變身後勁向雄鷹報到 隊史首戰有機會對上老東家

相關新聞

中職／猿隊前6場確定「移地」 進軍大巨蛋湊滿6隊

樂天桃猿隊因桃園棒球場恢復進度趕不上開季，今年球季前6場主場賽事確定「移地」，今天下午將召開記者會說明，除了主場開幕戰將...

T1聯盟／雄鷹洋投後勁開球 台鋼大家族本周合體 

台南台鋼獵鷹隊本周末16、17日將舉辦「BEST ONE」主題周，以TSG台鋼集團為發想，因此台鋼大家庭台鋼雄鷹職業棒球...

中職／14年來頭一遭 猿主場開幕戰不在桃園 新莊開打

桃園棒球場確定無法趕上中華職棒開季，聯盟昨天正式通知樂天桃猿隊辦理更改場地，先以前6戰為主。據悉猿隊開季第一個月賽程如何...

中職／兄弟公布大巨蛋票價熱區1880元 VIP席超尊爵還有停車位

中信兄弟隊今天正式公告台北大巨蛋主場票價，開幕戰主題周內野熱區1880元、本壘後方1680元，最便宜的外野門票全票680...

中職／兄弟啦啦隊2韓籍戰力抵台 PS全員4月3日登大巨蛋

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters兩位韓籍戰力邊荷律、李丹妃今天抵台，看到球迷熱情迎接都超緊張，也貼心準備了南...

中職／桃猿張梓軒練習賽後援5球化解危機 林耀煌敲追平安

中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場與中信兄弟隊打練習賽，桃猿隊投手張梓軒8局登板5球抓出局數、化解危機，桃猿隊靠著林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。