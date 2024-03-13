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中職／14年來頭一遭 猿主場開幕戰不在桃園 新莊開打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中職聯盟公告，桃園球場確定無法在3月底使用，已通知樂天桃猿隊進行球賽場地變更。 聯合報系資料照
中職聯盟公告，桃園球場確定無法在3月底使用，已通知樂天桃猿隊進行球賽場地變更。 聯合報系資料照

桃園棒球場確定無法趕上中華職棒開季，聯盟昨天正式通知樂天桃猿隊辦理更改場地，先以前6戰為主。據悉猿隊開季第一個月賽程如何調整已經有譜，31日將在新莊棒球場展開主場首戰，不僅將是2011年起首度主場開幕戰不在桃園，也因此讓對手台鋼雄鷹隊的隊史首戰舞台變更。

桃園球場去年季後進行排水、照明等整修工程，原本預計3月底完成，但時間緊迫、驗收不及，加上天候狀況不理想，開季前進入比賽狀態成為不可能的任務。

聯盟昨天指出，經賽務部與球團多次勘查後，認為球場內部相關工程仍在進行中，完工後也需進行球場相關安全檢測，並由主場球團辦理測試賽完備後得以使用，經勘查討論後，已確定無法如期於3月底使用。

猿隊初步影響場次為31日主場開幕戰以及4月3到7日，合計6場比賽，相關備案將在聯盟收到球團申請後立即啟動協助工作。

猿隊尚未公布場地如何調整，據了解，球團規畫主場開幕戰移往新莊球場，4月3、4日與味全龍隊之戰移往天母球場，5到7日與中信兄弟隊之戰在新莊球場、台北大巨蛋之間抉擇。4月後續還有5場桃園球場賽事，也已啟動備案場地接洽，目前以天母球場為方案。

猿隊2011年主場遷至桃園，到去年已連13年主場開幕戰都在此，更從2012年起落實60場全桃園的屬地主義，今年在球場整修不及，開季可能先「北漂」一個月。

天母 桃園 舞台

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