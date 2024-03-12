中職／兄弟啦啦隊2韓籍戰力抵台 PS全員4月3日登大巨蛋

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters兩位韓籍戰力邊荷律、李丹妃今天抵台，看到球迷熱情迎接都超緊張，也貼心準備了南韓小點心給粉絲，PS派出4位女孩前往接機，現場一起跳起陳子豪應援曲。

迎接兩位韓籍女孩抵台，今天桃園機場現場聚集300名以上粉絲，邊荷律、李丹妃一出現就讓粉絲直呼太可愛。邊荷律事先準備好很長的中文自我介紹，但看到粉絲太緊張，只說了三句，覺得非常懊悔；李丹妃也說看到那麼多人接機好緊張，嘴唇一直發抖。

PS的接機代表妮可、曼容、小迪、儀諪準備了玫瑰花束和兄弟吉祥物玩偶送給兩位新成員，最後還合跳了應援曲中的世界名曲、在機場一起炸裂，全體PS都非常興奮新成員的加入，也在學習韓語中，4月3日PS全員也將在台北大巨蛋的兄弟主場開幕戰合體。

中職啦啦隊女孩進入「外援時代」，PS今年首度加入外籍成員，邊荷律成為PS前已在台灣受到關注，擁有南韓啦啦隊YT觀看次數最多紀錄，ㄧ支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數破兩億；李丹妃則擔任過職棒樂天巨人隊、職籃三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，擁有熱情的活力和ㄧ頭迷人金髮。