中職／桃園球場確定趕不上開季 聯盟通知猿隊辦理更換場地

桃園棒球場優化工程進度追不上中職賽季開打的腳步，中職聯盟今天公告，桃園球場確定無法在3月底使用，已通知樂天桃猿隊進行球賽場地變更，先以3月31日到4月7日之間的6場賽事為主。

桃園球場長期因排水問題遭到詬病，去年開季一連串亂象後，被點名是球場優化計畫的重中之重，球季結束後體育署與桃園市政府、樂天球團達成修繕球場的共識，編列預算進行排水、照明、看台等整修工程，原本預計在3月底完成，但時間緊迫、恐驗收不及，加上天候狀況不理想，都讓桃園球場在開季前進入「比賽狀態」成為不可能的任務。

聯盟表示，有關樂天桃園棒球場優化改善工程，經聯盟賽務部與球團多次勘查後，認為球場內部相關工程仍在進行中，且球場草皮生長狀況不佳。在樂天桃園棒球場完工後，市府與聯盟仍需進行球場相關安全檢測，並由主場球團辦理測試賽完備後得以使用，經勘查討論後，已確定無法如期於3月底使用。

在確保球員比賽安全前提下，聯盟今天已通知猿隊球團進行球賽場地變更事宜，初步影響場次為主場開幕戰3月31日以及4月3到7日，合計6場比賽。聯盟表示，有關場地變更備案，球團與聯盟均有密切聯繫，待聯盟收到球團申請後會立即啟動相關協助工作。