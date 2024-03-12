中職／官辦熱身賽13日開打 16日大巨蛋估1.8萬人進場

南韓啦啦隊女神李多慧去年加入樂天桃猿啦啦隊後，在台灣人氣水漲船高，不只IG帳號破百萬粉絲，廣告代言更接不完。不過她與桃猿隊尚未達成續約協議，日前被直擊和林襄兼味全龍啦啦隊經紀人莉奈見面，引發轉隊猜測。

2024-03-12 13:40