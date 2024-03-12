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中職／官辦熱身賽13日開打 16日大巨蛋估1.8萬人進場

中央社／ 台北12日電
中華職業棒球大聯盟官辦熱身賽明天開打，周末則有2場會在大巨蛋舉辦。 聯合報系資料照
中華職業棒球大聯盟官辦熱身賽明天開打，周末則有2場會在大巨蛋舉辦。 聯合報系資料照

中華職業棒球大聯盟官辦熱身賽明天開打，今年焦點為2場台北大巨蛋賽事，聯盟預估16日大巨蛋可達1萬8000人入場，17日預估1萬4000人入場，都是熱身賽史紀錄。

中信兄弟隊16日在大巨蛋對戰味全龍隊，首波預售票1萬3000席開賣就完售，又加開內野上層席次，總計單場開放2萬席；17日大巨蛋熱身賽是兄弟對上富邦悍將隊，而過往中職官辦熱身賽單場最多7068名觀眾。

中職35年賽季30日開打，官辦熱身賽首戰明天在台南棒球場舉行，由統一7-ELEVEn獅隊迎戰龍隊，至於中職新軍台鋼雄鷹隊官辦熱身賽首戰為15日在斗六棒球場交手樂天桃猿隊。

熱身賽台北大巨蛋場次全票新台幣500元、預售票價425元，現場也開放售票；其餘球場熱身賽假日全票300元、預售票255元，平日全票250元、預售票210元。

中職 棒球 樂天桃猿

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