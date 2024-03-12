中職／不輸韓流！啦啦隊「一粒」超甜粉暴衝 網：神似黑嘉嘉

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」今年1月正式成軍，隨著賽季即將開打，成員們近日也頻繁在季前交流賽亮相。除韓籍女神安芝儇人氣高外，近日本土成員一粒（趙宜莉）也受到越來越多球迷關注。

一粒在去年台鋼啦啦隊選拔中脫穎而出，成為正式成員。身為職棒啦啦隊新人的她，去年11月IG粉絲只有2000多人。不過她擁有清純臉蛋，加上氣質和活力兼具，如今職棒賽季未開打，粉絲已突破3萬人，可說是未演先轟動。

許多球迷在影音平台上傳她於球場應援的影片，不少網友發現她外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，也有人說像統一獅啦啦隊人氣成員瑟七，網友們看完應援影片後紛紛直呼，「真的是潛力新星」、「新一代仙女降臨」、「台鋼的王牌無誤」、「我知道台鋼可以看誰了」、「為了她轉去看台鋼」。