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中職／李多慧韓國同框林襄經紀人引遐想 樂天球團這樣回應

中職／李多慧韓國同框林襄經紀人引遐想 樂天球團這樣回應

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

南韓啦啦隊女神李多慧去年加入樂天桃猿啦啦隊後，在台灣人氣水漲船高，不只IG帳號破百萬粉絲，廣告代言更接不完。不過她與桃猿隊尚未達成續約協議，日前被直擊和林襄兼味全龍啦啦隊經紀人莉奈見面，引發轉隊猜測。

李多慧去年加入樂天後，各隊也展開啦啦隊軍備競賽，台鋼雄鷹隊找來「最強外掛」安芝儇，富邦悍將隊網羅「釜山女神」李晧禎，中信兄弟隊近日也補強邊荷律和李丹妃2名韓援；統一獅隊則增加日籍成員千紘Chihiro和希美Nozomi。

李多慧目前動向未明，桃猿和龍隊陣中沒有外援，如今李多慧被拍到與林襄經紀人見面，引發無限遐想，對此桃猿球團表示：「多慧的合約目前還在洽談中，如果有消息會向大家公佈。」

李多慧 林襄

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