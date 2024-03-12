中職／桃猿到新莊「客座」開幕成定局 第一個月北漂已有譜

桃園棒球場無法以保證安全無虞的狀態趕上開季，只差樂天桃猿隊、桃園市政府最後討論後宣布，主場開幕戰以及第一個月賽程移往他地已是定局，今年將在新莊棒球場展開主場首戰，第一個月賽程怎麼調整也已大致有譜。

桃園球場長期因排水問題遭到詬病，去年開季一連串亂象後，被點名是球場優化計畫的重中之重，球季結束後體育署與桃園市政府、樂天球團達成修繕球場的共識，編列預算進行排水、照明、看台等整修工程，原本預計在3月底完成，但時間緊迫、恐驗收不及，加上天候狀況不理想，都讓桃園球場在開季前進入「比賽狀態」成為不可能的任務。

昨天行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、中職聯盟會長蔡其昌前往桃園球場視察，都有保障選手安全優先的共識，易地開打已是定局，只差場地如何調整，預計近日公布。

據了解，猿隊已確定將3月31日與台鋼雄鷹隊的主場開幕戰移往新莊棒球場，4月3、4日與味全龍隊之戰移往天母棒球場，5到7日與中信兄弟隊之戰在新莊球場、台北大巨蛋之間抉擇，4月後續還有5場桃園球場賽事，目前以天母球場為方案，球團預計在今天前往天母場勘。