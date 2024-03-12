中職／桃園球場趕不及 猿主場11戰恐易地

中華職棒新球季開打倒數，樂天桃猿隊原定31日進行主場開幕戰，對決新軍台鋼雄鷹隊，但桃園球場因天氣問題影響整修工程進度，確定無法如期進行，必須另尋替代場地，恐怕開季1個月都無法比賽。

也就是說，猿隊3、4月主場11戰極有可能都在外地進行，桃園球迷最快5月才有機會享受真正主場滋味。

行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政昨到桃園球場視察優化改善工程，兩人不時交頭接耳，中職會長蔡其昌也陪同。鄭文燦表示，目前工程進度大致上會完成，接下來還有驗收程序，如果趕不上中職新球季開打，要趕快借別的球場。

行政院副院長鄭文燦（中）、桃園市長張善政（左）、中華職棒會長蔡其昌（右）昨天一同視察桃園棒球場。記者余承翰／攝影

聯訪時，媒體問鄭，球場整修工程進度是否延宕，鄭先澄清擔任市長任內一直都有協助球場整修，這次整修中央也出較多經費；張緊接著表示，工程一切都按進度，只不過草皮因天氣狀況不佳，生長狀況不如預期。

中職開幕戰30日在台北大巨蛋進行，猿隊以客隊身分對戰衛冕軍味全龍隊，隔天原定回到桃園出賽，但中職兩周前派員檢視球場狀況，評估不太可能進行，開始尋找替代方案。

蔡其昌說：桃園球場進行例行賽前，必須先打測試賽，成棒或是二軍賽事都OK，讓專業球員下去打。

猿隊除了31日對決雄鷹隊，4月還有10場主場賽事，包括3到7日連打5場，儘管球團高層還不願證實開季首戰無法在桃園進行，但也找好替代方案，天母、新莊、台北大巨蛋都是選項。

猿隊領隊川田喜則強調，開季前兩周6場比賽愈來愈近，是否異動場地，近期將做出最後決定，會和桃園市政府、聯盟進一步討論後再說，天母、新莊、大巨蛋確實是可預約的球場。