中職／蔡其昌雙棲身分看桃園球場 點出球迷最在意的事

樂天桃猿隊原定31日進行新球季桃園球場首戰，由於天氣影響整修進度，目前看來已經趕不上這場開幕戰，甚至開季第1個月都可能無法在此出賽，中華職棒會長蔡其昌今天陪同行政院副院長鄭文燦視察場地，特別強調以兩種身分提出看法。

蔡其昌先以立法委員身分看這座球場，認為去年猿隊開季首戰停電是很漏氣的事，排水也不好，讓球迷批評、桃園市政府緊張，過去累積根深蒂固的問題，需要很大一筆錢才能解決。

行政院編列3億元整修國內4座棒球場，桃園球場獲得8千萬元，加上市府、猿隊合計6千萬，總共動用1億4千萬進行這次優化改善工程，不料草皮進度因雨影響，蔡其昌說：「31日猿隊開幕戰很有問題，看起來應該來不及。」