影／桃園球場草皮生長不如預期 幾乎確定趕不上開幕戰

行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、中華職棒會長蔡其昌今天一同視察桃園棒球場，了解改善工程進度。樂天桃猿隊原定31日進行新球季桃園主場首戰，但草皮受天氣影響生長不如預期，幾乎確定無法如期進行，最長恐怕開季1個月都無法在此比賽。

鄭文燦今天前往桃園棒球場，視察球場優化改善工程，他表示，目前工程進度大致上會完成，接下來還有驗收程序，如果趕不上中職新球季開打，要趕快借別的球場。

桃園市長張善政強調，目前工程按照進度，但最近天氣不太好，很多時間看不到太陽，球場草皮的厚度不夠，他說：「當然希望保障球員安全，這是最重要的事，我們會尊重專業意見。」