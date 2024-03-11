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中職／目標打好每場例行賽 桃猿梁家榮盼更多貢獻

中央社／ 台北11日電
樂天桃猿球員林立（左三起）陳克羿、梁家榮、陳柏豪穿著新球衣與樂天女孩一同亮相。記者陳正興／攝影
樂天桃猿球員林立（左三起）陳克羿、梁家榮、陳柏豪穿著新球衣與樂天女孩一同亮相。記者陳正興／攝影

面對即將到來的新賽季，去年榮獲中職打擊王的樂天桃猿球員梁家榮表示，最大目標是打好120場例行賽、把過程做好，期許自己還能有更多貢獻。

身為中職第一批季中選秀的高中球員，28歲的梁家榮終於在去年破繭而出，合計出賽96場，以打擊率3成38擊敗富邦悍將李宗賢、統一獅陳傑憲，拿下生涯首座中職打擊王，並加碼獲得最佳九人三壘手獎，堪稱豐收賽季。

今天出席台灣運動品牌DA VILLAGE與桃猿簽訂品牌贊助合約的記者會，梁家榮接受媒體聯訪時透露，去年整季表現滿棒的，因此面對新賽季，期許自己還能有更多貢獻，盡力幫助球隊拿下冠軍，「希望不要受什麼重大傷勢，因為會拖累到球隊。」

休賽季獲得與日本職棒球隊交流機會，梁家榮認為，年輕時看待日本球隊都像看到球星的感覺，「雖然他們也都有一線球星，自己賽前練習內心也還是很澎湃，但只要到比賽那一刻，馬上轉換為戰鬥感覺，跟以往很不一樣。」

尤其在日前與日職讀賣巨人的交流賽，梁家榮還與陣中球星岡本和真相認，梁家榮說：「大概9年沒有見了，上次在台灣的冬季聯盟，我們都還記得彼此，是很感動的事，也謝謝他記得我。」

年底世界棒球12強賽將登場，梁家榮提到，不會以當選國手為最大目標，期許自己在120場例行賽打下好成績，為球隊做出貢獻，「先把過程做好，年底才有（國手）機會。」

世界棒球12強 中職 梁家榮

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