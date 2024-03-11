中職／桃園球場開季無望 張善政：保障球員安全最重要

行政院副院長鄭文燦今天前往桃園棒球場，視察球場優化改善工程，他表示，目前工程進度大致上會完成，接下來還有驗收程序，如果趕不上中職新球季開打，要趕快借別的球場。

樂天桃猿隊預定31日進行新球季主場首戰，對決台鋼雄鷹隊，從目前工程進度看來， 不但幾乎確定趕不上，而且可能開季1個月都無法比賽，猿隊勢必要尋找鄰近場地應急，台北大巨蛋、天母、新莊球場都是選項。

桃園市長張善政今天也到桃園球場，強調目前工程按照進度，但最近天氣不太好，很多時間看不到太陽，球場草皮的厚度不夠，他說：「當然希望保障球員安全，這是最重要的事，我們會尊重專業意見。」

張善政表示，當年設計的確不好，時間已經久遠，算是過去的設計方式，現在符合大聯盟設計方式，至於草皮成長速度是變數，要看老天爺幫不幫忙。