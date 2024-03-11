中職／桃猿攜手DV打造新戰袍 女孩看「外援風」是學習

中職啦啦隊女孩市場上的最重磅「自由女神」李多慧動向待定，樂天桃猿隊今天舉辦與DA VILLAGE（DV）簽約記者會，5位女孩亮相熱舞。被問到李多慧動向，營運處總經理大石幸潔委婉回應，今天的記者會不回應DV以外的話題。

猿隊今天新聞線上兵分兩路，領隊川田喜則原訂要出席與球衣贊助商DV的簽約記者會，今天上午臨時更改出席名單，改由大石幸潔代表簽約，川田留守主場負責桃園球場翻修工程進度視察。

大石幸潔相當有誠意，全程以中文致詞，他說過去兩年已與DV合作周邊商品，今年第一次邀請DV成為主要運動品牌贊助商，雖然不是大家熟知的國際品牌，但看重他們的潛力，也與猿隊今年口號不謀而合，希望猿隊與DV一起突破、一起成長。

林立表示，DV從籃球跳到棒球，這是第一次做棒球球衣，有些需求必須跟他們傳達，今天穿起來感覺起來不會差太多，不像第一次做棒球產品。

記者會安排4名選手、5名女孩出席，包括琳妲、卉妮、若潼、嘎琳、儷軒，吸引不少猿迷到訪捕捉照片。面對媒體關心李多慧動向，大石委婉表示，今天的活動不回應DV以外的話題。