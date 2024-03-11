中職／「時間已經不多…」 陳柏豪升級直球拚突破

陳柏豪去年底在自由球員補償案中轉戰樂天桃猿隊，告別中信兄弟隊，迎接新篇章，25歲的他已有「時間不多」的覺悟，今年春訓備戰狀況讓他感覺「絕好調」，看到直球轉速明顯提升，期待在猿隊投出最好的自己。

陳柏豪過去在兄弟儘管不乏好投，但角色曖昧，一直未能成為穩定一軍班底，去年未被放在保護名單中，由猿隊在補償方案中挑選，在新球隊定位中繼，春訓針對連續出賽已在調整，熱身賽以來感受到自己的狀況極好。

陳柏豪坦言已有覺悟，「再這樣下去真的不妙，時間已經不多。」他透露，有透過微調希望讓直球威力再提升，直球均速目前在145到148公里之間，希望以穩定輸出為主，牛棚測轉速則是看到數字確實有再提升，直球有2500多轉，目標是希望可以保持下去。

談到過去的不順遂，陳柏豪坦言當然有不甘心，覺得自己也是很努力在這個職場上，為何成績無法展現，「既然發生，就是把去年的不足修正，把缺點減少、優點放大，讓自己突破。」

今年春訓備戰至今，他說感覺真的相當不錯，「記取去年的不足，來到新球隊後，要有改變，再這樣下去真的不妙，時間不多，讓自己去競爭、把自己做到最好。」