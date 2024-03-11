中職／猿隊還未公開桃園球場打不成 但已找好3球場備案

樂天桃猿隊31日開季主場首戰出現重大危機，聯盟評估場地現況無法進行比賽，但猿隊領隊川田喜則還未公開透露桃園球場打不成，強調會和桃園市政府、聯盟進一步討論後再說。

桃園球場因為氣候問題影響工程進度，猿隊31日對台鋼雄鷹隊之戰看來無法進行，必須另尋替代球場，4月10場主場賽事恐怕也不樂觀，可能5月才會回到桃園比賽。

新球季開季前兩周，猿隊在桃園球場安排6場比賽，包括4月3到7日連打5場，川田喜則表示，這6場比賽日期愈來愈近，近期會做出最後決定。

一旦桃園主場開季打不成，他說：「新莊、天母、台北大巨蛋確實是3座可預約的球場。」

桃園球場進行本次整修工程前，曾經討論人工草皮的問題，川田喜則表示，由於工期較久，要確定時間來不來得及，會趕不上例行賽開打。