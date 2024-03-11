中職／猿隊還未公開桃園球場打不成 但已找好3球場備案
樂天桃猿隊31日開季主場首戰出現重大危機，聯盟評估場地現況無法進行比賽，但猿隊領隊川田喜則還未公開透露桃園球場打不成，強調會和桃園市政府、聯盟進一步討論後再說。
桃園球場因為氣候問題影響工程進度，猿隊31日對台鋼雄鷹隊之戰看來無法進行，必須另尋替代球場，4月10場主場賽事恐怕也不樂觀，可能5月才會回到桃園比賽。
新球季開季前兩周，猿隊在桃園球場安排6場比賽，包括4月3到7日連打5場，川田喜則表示，這6場比賽日期愈來愈近，近期會做出最後決定。
一旦桃園主場開季打不成，他說：「新莊、天母、台北大巨蛋確實是3座可預約的球場。」
桃園球場進行本次整修工程前，曾經討論人工草皮的問題，川田喜則表示，由於工期較久，要確定時間來不來得及，會趕不上例行賽開打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言