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中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

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中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
桃園球場開季1個月恐怕都無法比賽。記者余承翰／攝影
桃園球場開季1個月恐怕都無法比賽。記者余承翰／攝影

中華職棒新球季將於30日開打，樂天桃猿隊原定31日進行桃園主場首戰，對戰台鋼雄鷹隊，由於氣候問題影響工程進度，幾乎確定無法如期進行，最長恐怕開季1個月都無法在此比賽，最快5月才有可能恢復。

猿隊除了31日對決雄鷹，4月還有10場主場賽事，包括3到7日連打5場，儘管球團高層還不願證實開季首戰無法在桃園進行，但也找好別的球場備案，天母、新莊、台北大巨蛋都是選項。

中職會長蔡其昌表示，各球場進行比賽前，聯盟會有一套檢測標準，一切按照程序進行。

中職兩周前派員檢視桃園球場狀況，評估31日比賽不太不可能進行，開始尋找替代方案，蔡其昌說：「桃園球場進行例行賽前，必須先打測試賽，成棒或是二軍賽事都OK，讓專業球員下去打。」

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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