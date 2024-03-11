MLB／要藏就藏到底！大谷翔平若要護妻 日媒：兩人值得借鏡

大聯盟日籍球星大谷翔平在2月29日利用IG公開宣布結婚，但他對老婆非常保護，僅透露老婆是一個普通的日本人，日媒《NEWSPOST SEVEN》建議大谷翔平應該從大聯盟前輩松井秀喜與野茂英雄學習如何保護妻子。

報導中建議，松井秀喜的「結婚承諾」成為大谷的一個榜樣。他在2008年結婚時，對小8歲年輕的妻子承諾，「我絕對不會把她帶到公共場合去。」松井的老婆是一家體育用品公司的員工，二人因此結識，在松井前往美國挑戰的第六年結婚，在紐約舉辦了一場只邀請了親戚的極秘密婚禮。在記者會上只簡單地介紹老婆是「25歲的公司職員普通女性」，在退役後擔任洋基顧問，偶爾也會出現在棒球比賽的解說，但他始終不會讓家人出現在公共場合，一直遵守他與妻子的承諾。

「松井並沒有強迫老婆過著隱居生活。」儘管他從未帶着妻子參加大型聚會，但他會與好友和家人一起聚餐，也曾經邀請記者去他家做客。記者們肯定會知道松井的妻子的長相和名字，但因為松井對媒體的態度一直都是積極配合，只要報導有他的話題都會回應採訪，創造一個雙贏的關係。原先只在先發時接受採訪，轉隊至道奇後開始接受更多媒體採訪的大谷，松井介紹妻子的方式值得他學習。

另個例子就稍微極端，以「龍捲風式投球」聞名的野茂英雄在1995年加入道奇隊，在加入道奇隊4年前就結婚了，野茂英雄在大聯盟明星賽出場時，他的老婆帶著孩子去看球賽，野茂英雄就向記者宣告：「如果你們想試圖採訪我的老婆，我就不會上場比賽，我會離開。我也會退出棒球選手的身份。」野茂英雄這種拒絕採訪宣告，也讓記者們都為之卻步，不會去打擾他老婆。