中職／大巨蛋是打者天堂或墳場還沒個底 林立許願空調幫忙

樂天桃猿隊新球季首戰將從台北大巨蛋起跑，作為打線「核彈頭」的林立，握有第一安、第一轟的先機，對於大巨蛋究竟是打者天堂或墳場，他目前心裡還沒個準，倒是妙答：「希望空調是順風，別隊打是逆風，這樣好像不錯。」

大巨蛋今年納入中職賽程，目前已有5隊攻蛋，僅剩猿隊尚未正式公布，目前都是以客隊身分進入巨蛋，第一場就是3月30日的球季開幕戰，將面對味全龍隊。

猿隊日前已在讀賣巨人軍來台賽事在大巨蛋出賽過，林立當時在練球日表達感覺在大巨蛋球比較會飛，比賽日球迷一多、空調運轉後感覺是否不同？他說：「我就一支安打，也不是打到外野，所以也不知道球會不會飛。」他指出，空調一定會有氣流運轉，但他不知道會是順風或逆風，唯一可以確定的是，「整體感受是比室外球場好，室外會有天氣影響，室內至少打起來是舒服的。」

除了天氣之外，林立也認為人工草皮就是舒服，隨時可以躺下，場地的平整度、穩定度也比較好。被問到是否期望今年可以多進大巨蛋幾次？他表示，「現在都是別人邀請我們，有當然是最好，沒有也沒關係，球場有室內、室外之分，但球場表現心態是一樣。」

對於爭取中職史上在大巨蛋的第一轟，林立笑答：「先安打就好，被留下來的第一球希望是我打安打的那一球，但前提是也要我打第一棒。」