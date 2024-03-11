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棒球／手術後首度實戰投球 陳偉殷：每次投球練習有新收穫
今日「台灣殷雄」陳偉殷在他FB的粉絲團上傳他在手術後的第一次實戰投球的影片，他於2022年6月陳偉殷遭日職阪神虎指定讓渡成為自由球員，同年7月接受肩膀手術，如今還在尋求重回球場，他也說道每次投球練習都有新收穫。
陳偉殷今在臉書粉絲團寫道，「上禮拜是手術以來的第一次live BP，每次的投球練習都有一些新的收穫」，影片中可以看到兒子穿著「CHEN」的21號球衣，坐在旁邊欣賞爸爸投球英姿。
陳偉殷在去年11月19日也曾上傳擔任捕手兒子投球的影片，並發文寫下「早上是自己的訓練時間，下午則是帶兒子練球」。
今年1月26日牛棚日陳偉殷又上傳練投影片，今天再上傳live BP的影片，可以看出他逐漸找回投球感覺，持續為重返球場做準備。
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