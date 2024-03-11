快訊

進口蘇丹紅辣粉！11家關係企業遭罰438萬全撤照 地址幾乎集中一處

中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

保母惡行曝...對折1歲嬰塞水桶「拍照訕笑」 家屬悲憤嗆：不得好死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／手術後首度實戰投球 陳偉殷：每次投球練習有新收穫

聯合新聞網／ 綜合報導
陳偉殷離開阪神虎後，持續尋找重回球場的機會。 圖／取自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷離開阪神虎後，持續尋找重回球場的機會。 圖／取自陳偉殷官方粉絲團

今日「台灣殷雄」陳偉殷在他FB的粉絲團上傳他在手術後的第一次實戰投球的影片，他於2022年6月陳偉殷遭日職阪神虎指定讓渡成為自由球員，同年7月接受肩膀手術，如今還在尋求重回球場，他也說道每次投球練習都有新收穫。

陳偉殷今在臉書粉絲團寫道，「上禮拜是手術以來的第一次live BP，每次的投球練習都有一些新的收穫」，影片中可以看到兒子穿著「CHEN」的21號球衣，坐在旁邊欣賞爸爸投球英姿。

陳偉殷在去年11月19日也曾上傳擔任捕手兒子投球的影片，並發文寫下「早上是自己的訓練時間，下午則是帶兒子練球」。

今年1月26日牛棚日陳偉殷又上傳練投影片，今天再上傳live BP的影片，可以看出他逐漸找回投球感覺，持續為重返球場做準備。

影片 手術 爸爸 粉絲

相關新聞

中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

中華職棒新球季將於30日開打，樂天桃猿隊原定31日進行桃園主場首戰，對戰台鋼雄鷹隊，由於氣候問題影響工程進度，幾乎確定無...

中職／最軟啦啦隊卉妮秀一字馬險走光 嘆體操路不好走才轉行

樂天桃猿啦啦隊成員卉妮近日上隊友琳妲的YT節目，展現體操國手等級的身體柔軟度，抬腳過程時卻險些走光。她也提到當初放棄體操，加入啦啦隊原因。 琳妲邀請卉妮及前啦啦隊羚安上節目，卉妮身穿藍色比基尼，

中職／桃猿攜手DV打造新戰袍 女孩看「外援風」是學習

中職啦啦隊女孩市場上的最重磅「自由女神」李多慧動向待定，樂天桃猿隊今天舉辦與DA VILLAGE（DV）簽約記者會，5位...

中職／「時間已經不多…」 陳柏豪升級直球拚突破

陳柏豪去年底在自由球員補償案中轉戰樂天桃猿隊，告別中信兄弟隊，迎接新篇章，25歲的他已有「時間不多」的覺悟，今年春訓備戰...

中職／猿隊還未公開桃園球場打不成 但已找好3球場備案

樂天桃猿隊31日開季主場首戰出現重大危機，聯盟評估場地現況無法進行比賽，但猿隊領隊川田喜則還未公開透露桃園球場打不成，強...

MLB／要藏就藏到底！大谷翔平若要護妻 日媒：兩人值得借鏡

大聯盟日籍球星大谷翔平在2月29日利用IG公開宣布結婚，但他對老婆非常保護，僅透露老婆是一個普通的日本人，日媒《NEWSPOST SEVEN》建議大谷翔平應該從大聯盟前輩松井秀喜與野茂英雄學習如何保護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。