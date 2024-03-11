中職／兄弟新洋投克迪去年效力SSG登陸者 韓媒：仍有機會回韓
中信兄弟新洋投克迪（Kirk McCarty）去年效力韓職SSG登陸者，韓媒關注他回歸韓職的可能性。
克迪去年在SSG登陸者出賽24場，主投130局，留下9勝5敗防禦率3.39的成績，上半季繳出不錯表現，沒想到卻受到傷勢影響，沒能投完整季，年末離開球隊，隨後加盟中信兄弟。
兄弟在本月7日與SSG登陸者二軍進行熱身賽，韓媒報導，當天的陣容有幾位是克迪去年一軍的隊友，他與因手肘手術、目前待在二軍的投手徐真勇敘舊許久，還不忘問「我的兒子在哪裡？」克迪口中的「兒子」是他去年主要搭檔、22歲小將捕手曹邢宇。
報導提到，克迪仍受到韓職球隊的關注，他在韓職有實績，近年有不少效力中職的洋將後來轉戰韓職，在現在美職投手難找之下，他可能會在季中或明年賽季再度成為韓職球隊的選項。
報導除了認為克迪有機會再度回鍋外，兄弟另外一位也有韓職經驗的新洋投猛登（Daniel Mengden）也被點名，兩人有機會像過去富邦洋投索沙一樣，從韓職來台灣再投回KBO。
兩位洋投也在先前巨人軍來台的比賽依序登板，克迪主投2局，被擊出3支安打掉一分。另一位洋投猛登，在第三局接替克迪投球，雖然被擊出3支安打，但也飆出4次三振，且沒有保送出現，41顆球當中有26顆好球，好球率63.41%，兩位洋投狀況皆調整的不錯。
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