中職／首爾搬新家展現居家女人一面 李多慧大喊想快點去台灣

上季效命中職樂天桃猿啦啦隊的李多慧，於今天在個人YT頻道上傳最新的影片，是她在首爾搬新家，不只要打包且還要整理新家，以及自己做泡菜、東坡肉等料理，展現居家女人一面還有廚藝，可說是可裡可外，而她的影片中仍不忘提到台灣，「我離賽季結束，已經兩個月了，好久沒去台灣了？感覺有點奇怪，現在，還覺得在韓國有點陌生，在台灣吃得最多的就是超愛的東坡肉，想做東坡肉。」

隨著中職即將開季，李多慧的未來動態確實受到關注，這位引領韓國啦啦隊在台旋風的她，如今面對更多韓流來台在職棒、職籃發展，像是台鋼安芝儇、中信兄弟邊荷律、李丹妃，職籃富邦勇士李晧禎、台啤雲豹李雅英等人，李多慧能否繼續保持她的地位，也是一大話題。

不論如何，李多慧最新影片一出，網友紛紛留言，「多慧又會跳舞又會做菜，人又無敵漂亮」、「這年頭還願意下廚的女生真的不多了🤣如果遇到了請好好珍惜~尤其是多慧這種的😍」、「多慧!!趕快回台灣!」、「好久不見，原來多慧搬家了❤期待再次與妳相見😊片尾的伏筆好神秘？！期待💖」。