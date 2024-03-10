影／統一獅啦啦隊新成員亮相 添2名日職戰力

統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，發表新制服與年度歌曲，並介紹今年新增4名成員侯芳、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi，在球迷面前首度亮相。

侯芳2021到2023年為PLG職籃新竹御鼎攻城獅慕獅女孩MuseGirls成員，包子2022到2023年則是T1職籃台鋼獵鷹wings girls成員。兩位日籍新成員千紘Chihiro、希美Nozomi是是2022年到2023年擔任埼玉西武獅啦啦隊bluelegends成員。