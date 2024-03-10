影／統一獅啦啦隊新成員亮相 添2名日職戰力
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，發表新制服與年度歌曲，並介紹今年新增4名成員侯芳、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi，在球迷面前首度亮相。
侯芳2021到2023年為PLG職籃新竹御鼎攻城獅慕獅女孩MuseGirls成員，包子2022到2023年則是T1職籃台鋼獵鷹wings girls成員。兩位日籍新成員千紘Chihiro、希美Nozomi是是2022年到2023年擔任埼玉西武獅啦啦隊bluelegends成員。
統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」2024年新球季發表會，首次開放球迷購票參加，224張門票開賣3分鐘就秒殺，門票估計就進帳超過22萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言