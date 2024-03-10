中職／兄弟啦啦隊迎接兩外援派出4女孩接機 新戰力還有少鹽

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters兩位韓籍戰力邊荷律、李丹妃，預計將在12日下午1點半抵達台灣，今天也在洲際棒球場公布另一名新戰力，過去為PLG職業籃球聯盟台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員的少鹽加入。

中職啦啦隊進入外援時代，各隊延攬外籍女孩加入，兄弟日前公布兩位韓籍成員，分別是韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃，今天公布班機資訊，將於12日搭乘日搭乘BR169班機來台，預計下午1點半抵達桃園機場第二航廈，PS派出尼可、曼容、小迪、儀諪接機。

邊荷律成為PS前已在台灣受到關注，擁有南韓啦啦隊YT觀看次數最多紀錄，ㄧ支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數破兩億，她也是目前少數能夠通過手語，與聽覺或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。

李丹妃則擔任過職棒樂天巨人隊、職籃三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，擁有熱情的活力和ㄧ頭迷人金髮。

少鹽過去在籃球場上應援，與前經紀公司夢想娛樂正在打合約官司，對於合約紛爭，中信兄弟啦啦隊回應：「少鹽與前經紀公司已進入司法程序，與律師已溝通後續，謝謝大家關心。」這也將是少鹽初次挑戰棒球場應援。