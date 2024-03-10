中職／官大元4月4日大巨蛋引退 18號球衣已無縫接軌給洋投

中信兄弟隊今天公布上半季主題日，4月4日將在台北大巨蛋為官大元舉辦引退儀式，這位身著黃衫18號最久的選手，去年季後為職棒生涯畫下句點，18號球衣則是已有新主人，由初來乍到的洋投克迪選穿。

官大元的棒球生涯翻騰出多趟高峰，三級棒球未經科班洗禮，卻在中職闖蕩了13個年頭，生涯累積新人王、中繼王、東山再起獎等獎項，去年季後宣布引退，今天球團正式公布他的引退儀式日期，就是在4月4日台北大巨蛋向球迷告別。

沒有華麗的出身，官大元卻是在歷史悠久的兄弟隊史使用18號球衣最久的球員，他在自傳「逆轉的王牌」書中有「十八號的重量」章節，提到因見證過松坂大輔的風采，從大學時期就開始穿著18號球衣，2011年進入兄弟時18號空著，但他自知這個號碼的重量，不確定作為一名職棒菜鳥是否合適挑選這個背號，球團人員看出他的猶豫，順水推舟說他以前都穿18號，既然空著就穿，因此接下這個屬於王牌的背號。

生涯起步的不順，讓他感覺背後的18號越來越巨大，他形容像是「枷鎖」，一度投到時任總教練的陳瑞振說出「不知道該怎麼用」，直到一個月後在新竹棒球場中繼2.2局飆4K奪勝，他說：「我身後那斗大的十八號背號，也第一次不再像個笑話。」

至官大元為止，兄弟隊史過去共有12人穿過18號球衣，初期多是洋投，包括尼洛、養父鐵、羽根川龍，2007年起穿在本土選手身上，官大元從2011年使用至2023年穿了13個球季，如今隨著退役，球衣已經改出現在克迪身上，時隔17年再度由洋將使用。