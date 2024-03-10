中職／統一獅啦啦隊新成員亮相 2日職戰力加盟

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，發表新制服、新成員，今年新增4名成員侯芳、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi首度亮相，後兩者來自西武獅啦啦隊，不同其他球隊，獨自走「哈日」風。

侯芳與包子同樣來自台南， 侯芳身高165公分、體重47公斤，興趣以跳舞為主，擅長hiphop，背號59， 2021到2023年為PLG職籃新竹御鼎攻城獅慕獅女孩MuseGirls成員。

包子身高162公分、體重50公斤，背號88，興趣多元包括跳舞、唱歌、鋼琴、跟貓咪玩，特殊才藝擅長傳統舞蹈，2022到2023年是T1職籃台鋼獵鷹wings girls成員。

千紘Chihiro，來自日本埼玉縣，身高156公分、體重46公斤，背號71，希美Nozomi，來自日本東京，身高159公分、體重46公斤，背號23，兩人同樣是2022年到2023年擔任埼玉西武獅啦啦隊bluelegends成員，希美Nozomi在2021年也曾是讀賣巨人啦啦隊維納斯成員。

統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，公布新成員侯芳（右起）、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi。記者余承翰／攝影

兩外來自日本新成員千紘Chihiro、希美Nozomi也展現熱情，用簡單的中文和現場球迷問好，千紘Chihiro表示：「今年能夠成為UniGirls一員感到十分開心，很期待今年在球場的每一次表演，請各位球迷多多指教。」希美Nozomi則說：「非常開心可以來到台灣加入UniGirl，很期待新球季開始，自己已經做好準備，」

中職啦啦隊今年多半走「韓風」，中信兄弟啦啦隊網羅兩位南韓啦啦隊員邊荷律和李丹妃，台鋼雄鷹迎來安芝儇，李多慧去年助陣樂天桃猿隊，新球季合約尚未敲定，富邦悍將隊今年棒球場上也將有韓籍啦啦隊女孩，統一獅獨樹一格。