日職／衛冕軍阪神虎苦吞熱身賽開幕8連敗 寫下難堪紀錄

衛冕軍阪神虎上季奪得相隔38年的「日本一」，今年力拚衛冕，前日在熱身賽以2比5敗給養樂多燕子，吞下熱身賽開幕8連敗。根據《日刊體育》報導，這是自1965年有紀錄的熱身賽之後，首次出現前一年封王，卻吞熱身賽8連敗的衛冕軍。

談及球隊近期低迷的表現，阪神虎隊的岡田彰布監督表示，「我們出現太多的四壞球。」阪神的投手群在這8場比賽中，共投出31次四壞球，平均每場比賽近4次。相比之下，去年的阪神整個賽季只有357次四壞球，平均每場比賽2.5次。岡田監督也表示，去年的成功在於投手防禦率為僅2.66，但顯然現在的局面有了明顯的變化。

第6局接替投球的新洋投古耶拉（Javy Guerra），主投1局無失分，賞給對手兩次三振，最快球速飆到156公里。「牛棚裡有一個糟糕的投手是完全不可接受的。在春訓期間觀察了牛棚，我就有這種感覺，比賽時也一樣。」監督說，「在其他投手投出四壞球的情況下，他做到了這一點。這就是牛棚的精神，不會垮掉。我想我對他的觀察是正確的。」

阪神虎第4任投手岩貞祐太在第7局登板，他只投1局被敲1安，丟出2次保送、1次觸身球，自己也發生1次守備失誤，失掉3分有2分自責。阪神最後以2比5輸球，岩貞祐太也吞下敗投。

阪神成為自1965年以來，第一支前一年的聯盟冠軍隊在開幕戰連續8場失利，儘管這只是開幕戰，但連敗依然加劇了緊張氛圍。在這場熱身賽當中，吸引了3萬162人進場觀戰，在3月10日於甲子園球場和巨人的比賽，有機會成為史上首次超過4萬人的觀眾的比賽。