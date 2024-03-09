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中職／有望對戰潘威倫好幸運 曾子祐盼職棒生涯一樣久

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹曾子祐。記者曾吉松／攝影
台鋼雄鷹曾子祐。記者曾吉松／攝影

台鋼雄鷹隊今年進入一軍賽季，曾子祐今天代表出席門票開賣記者會，談到春訓氣氛與過去的差異，常常盯著藍寅倫、王柏融等學長的身影、吸收經驗，第一個一軍賽季還有機會對決偶像潘威倫，直呼幸運。

曾子祐是2022年的選秀狀元，去年跟著雄鷹在二軍磨練，今年全隊一起升上一軍，他表示，春訓調整狀況都不錯，「大家練習起來有種使命感，接下來就要到一軍比賽。」

跟去年春訓不同的是，曾子祐認為自己更懂得要加強什麼地方，「團隊練習之後，也會留下來自主訓練。」他也觀察到，藍寅倫常常是最早到球場開始訓練的，「學長自我要求真的很高。」而曾子祐也默默觀察，吸收自己可以學習的地方。

「台鋼大王」王柏融也是曾子祐學習對象，「學長私下滿好笑的，很容易親近，他有時也會問我們對方投手的球路，或是分享他對戰的感覺。」

今年升上一軍，曾子祐還有一項期待，就是終於能跟統一獅隊傳奇球星潘威倫在一軍交手，從小就是獅迷的曾子祐說：「很幸運，他的最後一年剛好是我上一軍的第一年。」

20歲的曾子祐以也期待自己能夠像潘威倫一樣，有個長久的職棒生涯，「他打到42歲了，這是我的目標。」兩人在二軍一共對戰6打席，潘威倫僅被敲1支安打，另有1次三振、2次四死球，曾子祐說：「他的球速雖然沒有之前快，但質還是很好。」

統一獅隊今年賽程，與新軍台鋼雄鷹隊交手最快是4月12日起的三連戰，更令曾子祐開心的是潘威倫最後一戰訂於9月28日，對手也是雄鷹，「那時候看到新聞時，特別開心。」

台鋼雄鷹 曾子祐 潘威倫

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