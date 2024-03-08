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中職／桃園棒球場傳趕不上開幕戰 市府說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園棒球場整修改善工程傳趕不上中職開幕戰，桃園市政府表示工程進度仍在預期之中。圖/本報資料照片
桃園棒球場整修改善工程傳趕不上中職開幕戰，桃園市政府表示工程進度仍在預期之中。圖/本報資料照片

樂天桃猿主場桃園棒球場正在進行硬體設備改善，場地排水、草皮和觀眾席座椅都是工程項目，今天卻傳出改善進度落後，31日開幕戰前可能無法完工，球隊正尋找備案場地。桃園市體育局表示，球場草皮因前陣子日照不足，狀態不如預期，不過整體優化工程進度仍在預期之中，一切將以比賽為最高原則。

體育局表示，樂天球團與體育局對球場整建的掌握狀況相同一致，雙方每天都針對球場整建工程保持聯繫，但如同樂天球團所說，施工如期進行，惟草皮因天氣因素，前一陣子連日陰雨，日照不足，狀態不如預期。

不過，球場目前優化總工程進度達80%、場地排水及噴灌改善工程達93％、夜間照明系統優化達80％、外野看台及座椅更新達64％，整體優化工程進度仍在預期之中。

關於賽事進行，體育局表示已向球團強調「球員比賽的安全性必須是最高原則」，草皮是否能達到比賽狀態，除了球團經過專業評估之外，也必須經過中華職棒聯盟的確認。

體育局表示，雙方已多次交換意見，市府也提醒必須考慮球員安全和權益，做萬全的準備。市府認為樂天開始準備其他預案，確實是好的方向，市府與球團會密切聯繫，予以協助，以確保球員以及球迷能有安全、良好的比賽體驗。

中華職棒 棒球 樂天桃猿

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