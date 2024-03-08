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中職／李多慧秀馬甲熱褲舞 樂天女孩隊長籃籃按讚有貓膩？

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。擷圖自李多慧IG
李多慧。擷圖自李多慧IG

中職新球季即將開打，各隊也開始秀出啦啦隊陣容，一直受到關注的韓籍美女李多慧，卻一直妾身未明，不過，今天李多慧於個人IG上傳最新舞蹈影片，穿著馬甲、短褲及黑絲襪一段熱舞，相當性感，讓網友粉絲又暴動了，紛紛留言，而桃猿隊樂天女孩隊長籃籃第一時間按讚，還用韓文留言說「親愛的」，是否透露李多慧留隊訊息，各界都在猜測。

網友在這影片留言說，「一開始拍背影也太會…又要吸引人看十遍以上了」、「真好下班才回到家就看到辣辣妹跳舞，瞬間上班不累了。」、「前兩個動作希望是樂天的先發棒次介紹的動作，哪個獎落誰家，答案即將揭曉！」

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