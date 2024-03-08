中職／開幕戰對折價 龍隊大巨蛋平日880元就有本後和熱區可坐

台北大巨蛋成為今年中職寄與厚望的金雞母，味全龍隊安排10場主場為最多，今天除了亮牌開幕系列賽票價外，也公布其他大巨蛋場次票價，平日最高價的內野門票880元。

大巨蛋今年至今共確定有30場中職例行賽在這裡登場，除了龍隊的10場外，還有中信兄弟隊8場、台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場，樂天桃猿隊因桃園球場整修進度延宕，開幕前兩周恐需安排備案場地，也可能加入「攻蛋」行列。

作為全台第一座室內棒球場，台北大巨蛋票價備受矚目，龍隊今天率先公布，開幕系列賽30日對猿隊、31日對兄弟兩戰，最便宜的外野全票500元、半票400元，內野最貴票價則是1880元。

至於其他例行賽場次相對便宜許多，本壘後方及內野熱區平日880元、假日1280元，統一只有全票；內野其他席次有全票及半票，平日全票從500元到780元，假日則是500元到1080元，外野則是不分平假日都是全票500元、半票400元。