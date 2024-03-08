日職／難忘秋廣優人「我愛台灣」 巨人推紀念商品

讀賣巨人隊砲手秋廣優人在台北大巨蛋登上MVP頒獎台，大喊「我愛台灣！」親切態度獲得台灣球迷讚賞，巨人隊更趁勢推出紀念商品，T恤、毛巾都大大印著「我愛台灣」四個字，也將各球員在台灣練習的身影做成鑰匙圈。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」在3月2日、3日於台北大巨蛋舉行，巨人隊全一軍陣容與中信兄弟、樂天桃猿交手，帶著1勝1和戰績回到日本。

巨人隊首戰4：1擊敗兄弟，秋廣優人單場3安、3分打點表現亮眼，也獲選該場打擊MVP，在MVP頒獎台受訪時無論問題為何，一律回答「我愛台灣」，台灣球迷一開始不熟悉這類日職特有的回答法，但看到秋廣優人在場邊認真練習中文的模樣，也瞬間理解。

擷圖自讀巨人官網。

而不止秋廣優人，岡本和真、坂本勇人後來也錄製用中文說「我愛台灣」的影片，透過巨人官方社群曝光，形成熱門話題，球團也順勢推出紀念商品。

巨人隊將秋廣優人在台上喊話的照片，結合代表台灣的藍色、紅色、白色做成圖案，印製在T恤、毛巾上，另外還有其他球員在台灣拍攝的即可拍風格照片，也加上我愛台灣字樣，做成商品販售。

巨人隊「我愛台灣」販售商品：https://www.giants.jp/news/22679/