中職／悍將咬下雄鷹 自辦熱身賽已奪10勝

富邦悍將隊在自辦熱身賽持續高檔狀態，今天以5：4擊敗台鋼雄鷹隊，悍將隊在今年春訓三度過招以來首度擊敗雄鷹隊，目前在自辦熱身賽取得10勝2敗1和。

悍將隊今天在稻江棒球場迎戰雄鷹隊來訪，先發投手羅戈投3局被敲2安打、無失分，最快球速149公里，直球均速147公里。悍將隊第4局由張瑞麟投1局失1分，第5局吳世豪投1局失2分，陳冠勳、賴智垣、歐書誠各投1局無失分。

悍將隊打線在第3局展開攻勢，戴培峰、張宥鈞連續安打送回分數，葉子霆二壘打送回第2分。

悍將隊2：3落後在第7局展開反攻，辛元旭率先敲安，兩出局後池恩齊補上追平安打，第8局張宥鈞獲得保送，林岳谷、高國麟安打各帶有1分打點，悍將隊單局攻下2分。9局上林栚呈把關5：3領先，投1局失1分，悍將隊最終以1分差勝出。