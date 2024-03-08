中職／樂見味全龍進駐大巨蛋 蔣萬安忘我揮旗是龍迷

味全龍隊今天舉辦開季記者會，台北市長蔣萬安身穿味全龍帽T出席，毫不掩飾自己的球迷身分，他也很開心能夠看到味全龍進駐台北大巨蛋，期待這裡成為台北市的新地標。

「大家或許知道，我是資深龍迷。」蔣萬安今天受邀致詞時表示：「很開心不只是台北市長的身分，也是球迷的身分來參加。」上周讀賣巨人隊在台北大巨蛋的比賽，蔣萬安觀戰時遇到很多球迷要求合照，也不時拉開外套拉鍊，秀出帽T，證明自己的龍迷身分。

蔣萬安對於去年總冠軍賽第7戰印象深刻，「當時跟球迷一起拋出彩帶，跟球員互噴香檳，後來忘我地舉起旗幟，很多球迷說『市長怎麼這麼瘋狂？』也知道我真的是龍迷。」

今年龍隊選擇台北大巨蛋作為開幕戰主場，蔣萬安表示，36年前，他聽著廣播，中職球迷在總冠軍賽喊著「我們要巨蛋」，經過這麼多年，台北大巨蛋終於在去年底完工，「要迎接第一場中華職棒賽事，有一流的場館，也讓市民共享榮耀。」