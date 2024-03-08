中職／認養台北大巨蛋？魏應充：團隊討論中
味全龍隊復出後陸續認養天母、斗六、新竹棒球場，今年球季也將台北大巨蛋列為主場之一，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今表示，團隊也在討論，能不能把大巨蛋視為認養的方向。
龍隊今天舉辦開季記者會，作為去年冠軍隊選擇台北大巨蛋作為開幕戰場地，新球季一共在此排了10場，「三董」魏應充致詞時表示，職棒二年龍獅總冠軍戰遇到下雨，球迷呼喚「我們要巨蛋」，如今看到大巨蛋終於誕生，團隊也在思索是否視為味全龍主場。
魏應充認為，龍隊作為台北市唯一職棒球隊，有這個責任跟義務，過去認養天母棒球場的經驗，放到規模完全不同的大巨蛋無法套用，也會積極向日本、韓國或美國職棒取經，吸引球迷進來大巨蛋，「需要很多方面的合作，包括台北市政府、媒體、廠商等，「大家齊心協力，一起朝成為台灣棒球的典範前進。」
至於未來是否有認養大巨蛋的可能性？魏應充表示，這方面還要跟遠雄集團討論，未來也會去日本考察，過去東京巨蛋曾是讀賣巨人與日本火腿隊的主場，也會參考這個案例，努力研究各種可能性，「共同目標是推動更多人愛棒球。」
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