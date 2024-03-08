中職／龍之子有神雕像 冠軍商品完美復刻徐若熙掀驚呼

味全龍隊今天舉辦開季記者會，公布第二波冠軍商品，其中徐若熙MVP紀念雕像做工之細，一在台北大巨蛋場內擺放出來即吸引媒體驚呼，雕像背面紀錄徐若熙總冠軍賽兩場登板成績，極具收藏價值，限量300組，售價8180元。

龍隊第二波冠軍商品包括冠軍戒指、徐若熙FMVP紀念雕像、琉璃藝術精品、紀念金屬卡壓克力框組、迴力車、悠遊卡套組，將於今天稍晚開放預購。

冠軍戒指設計正面以味全的紅色W LOGO為主要元素，W旁的大水鑽象徵著回歸後的首冠，四顆紅水鑽則是代表著味全龍歷史上過去的四次總冠軍；冠軍戒整體使用純黃銅打造加上電鍍真金與白金，紅色則以琺瑯做填色，搭配大小水鑽與鋯石點綴，整體呈現出精緻的工藝與非凡的霸氣。

徐若熙FMVP紀念雕像。記者陳宛晶／攝影

徐若熙FMVP紀念雕像使用專業3D掃描器，完整紀錄每個毛孔細節特徵，並同時記錄高解析色彩，以1/6比例原汁原味呈現若熙的神情以及動作，搭配發光配件底座，呈現龍之子徐若熙首座FMVP最頂級之收藏品。

2023總冠軍琉璃藝術精品－成功在握作品與「tittot琉園」聯名打造，以味全龍的「龍」為主角，懷中抱著棒球，手中握著龍珠，彷彿正蓄勢待發，以勢如破竹之姿，投出最佳的一球。而細緻的龍鱗與旋轉般的造型，則創造出一種速度感，傳達投出的球速令人驚嘆。作品取名成功在握，為期許味全龍每一場賽事都掌握時勢、開創大局、獲得成功。