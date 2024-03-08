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中職／悍將女神慈妹生日粉狂賀 po片出現叼煙動作引來微詞

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中職／悍將女神慈妹生日粉狂賀 po片出現叼煙動作引來微詞

聯合新聞網／ 綜合報導
慈妹藉由叼煙方式點蠟燭。擷圖自慈妹臉書
慈妹藉由叼煙方式點蠟燭。擷圖自慈妹臉書

中職富邦悍將人氣最旺的啦啦隊女神慈妹，擁有廣大粉絲，日前(7日)過生日，她也與朋友相約度過，於今天她特別上傳朋友幫她過生日的視頻，吸引粉絲狂賀她「生日快樂」，分享祝福，只是慈妹上傳的切生日蛋榚影片，出現一幕點蠟燭畫面，是透過叼煙動作來完成，過程雖非真正抽煙，但仍有粉絲有微詞，「叼煙的動作實在不適合妳甜美的形象」、「嚇死寶寶🍼⋯⋯女神怎麼會抽菸」。

慈妹在個人IG限動上傳不少她過生日畫面，顯得相當高興，她也留言說，「歲數+1 ฅ 看起來是越大越派ya.ᐟ.ᐟ 不要廢話，請把你的♡留下.」粉絲果然大批湧入留言。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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