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中職／迎開季！323兒童新樂園6隊球星、女孩與球迷同歡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒35年開季宣傳活動前進台北市兒童新樂園，3月23日六隊球星、啦啦隊女孩在樂園相聚，當天只要穿著棒球相關服飾、帽子，入園出示中職相關社群平台追蹤訂閱，或按讚台北兒童新樂園的臉書，就能免費入場。圖／中華職棒提供
中華職棒35年開季宣傳活動前進台北市兒童新樂園，3月23日六隊球星、啦啦隊女孩在樂園相聚，當天只要穿著棒球相關服飾、帽子，入園出示中職相關社群平台追蹤訂閱，或按讚台北兒童新樂園的臉書，就能免費入場。圖／中華職棒提供

中華職棒35年即將在3月30日六隊開打，今年開季宣傳活動再度前進台北市兒童新樂園，3月23日六隊球星、啦啦隊女孩在樂園相聚，當天只要穿著棒球相關服飾、帽子，入園出示中職相關社群平台追蹤訂閱，或按讚台北兒童新樂園的臉書，就能免費入場。

中職開季宣傳活動去年在台北市兒童新樂園湧入數千球迷，今年期盼透過一樣的歡樂氛圍，帶給球迷難忘的開季宣傳活動，六隊代表球星以及啦啦隊女孩也將來到現場，年度應援曲帶動跳、球星和女孩簽名會不容錯過。

今年特別推出彩繪球衣工作坊體驗活動，使用TAIWOLF歹玩狼環保材質球衣，並由Wasabi Art Lab創意空間的老師，帶領大家運用創意手法創作球衣，彩繪球衣體驗活動採預約報名，球迷可以製作屬於自己的專屬球衣。

此外，聯盟與各球團新球季商品亮相，現場商品攤位多樣選擇，讓球迷在例行賽開打前搶先購入最新應援小物；傍晚活動結束後夜幕降臨，絢麗煙火將點亮夜空，最漂亮的花火綻放也代表2024中華職棒正式到來。

今年開季宣傳主題結合永續議題，運動能夠跨越國界、種族與文化，有助於發展良好健康與福祉、性別平等、減少不平等、永續城鄉、優質教育等目標，更能協助企業與國家傳遞永續精神，透過與運動賽事的結合來履行社會責任，有效與政府、人民、企業組織等建立良好互動關係，提升正面形象及廣大的能見度。

中職如今邁入第35年，承載著數萬球迷對棒球無可取代的回憶與精神價值，聯盟本著熱愛棒球的初心，期望能將這股精神與夢想傳承，運用棒球的社會影響力，期望帶動周邊產業，打造更好的全民運動生態，讓運動更融入生活日常裡，中華職棒的熱血精神將延續下去，今年將以六支球隊全新面貌和大家見面，讓每個人心中的棒球故事永續流傳。

中職 中華職棒 棒球

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