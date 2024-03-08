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棒球／吳念庭返台加盟全越 不排除中職選秀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
吳念庭加盟全越運動棒球隊。圖／崇越集團提供
吳念庭加盟全越運動棒球隊。圖／崇越集團提供

旅日好手吳念庭返台加盟甲組成棒「XPORTS全越運動棒球隊」，穿上93號球衣的身姿，最快在4月9日春季聯賽亮相。是否為參加中職選秀調整中？吳念庭說得保守，「時間還很久，也有其他可能。」

吳念庭去年季後離開效力8年的日職西武獅隊，決定返台發展，將投入3月開打的全國成棒甲組春季聯賽，只不過根據中華棒球協會規定，具職棒資歷的選手須註冊滿3個月才能在甲組成棒賽事上場，代表吳念庭最快4月9日才能在春季聯賽亮相。

而中職選秀會時間則是在7月，吳念庭表示，目前還沒跟中職球隊聊過，距離選秀也還有時間，「先準備好自己，不管什麼方向，都準備好自己。」確定的是，11月的12強如果有機會，吳念庭願意再披中華隊戰袍。

加入全越棒球隊後，吳念庭已經出賽2場，其中1場對上手握狀元籤的富邦悍將隊還敲出全壘打，他先笑說：「風的關係吧。」隨後解釋，因為訓練狀況不錯，「力量有釋放出來。」但距離比賽的感覺，他自認還有些差距。

返台後會選擇加入全越，吳念庭說，最主要原因是球隊擁有「初動負荷訓練器材」，旅日期間就使用這套器材訓練，休賽季時自己也與陳冠宇、王溢正等職棒好手一起訓練。

吳念庭期待在春季聯賽中繳出好表現，幫助球隊贏下勝利，而過去日職穿過的39號球衣，全越運動已有高塩將樹使用，吳念庭表示：「不好意思跟日本前輩要，就沿用3跟9，在國際賽也都是用這兩個號碼。」

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